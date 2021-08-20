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15:48, 20 августа 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Под защитой «Спутника». Сегодня в регион прибыло 3 600 доз «Спутника V».

- Чтобы искра не перечеркнула работу сотен человек. Аграрии и Госпожнадзор вместе стараются сберечь и собрать урожай.

- Экскурсия – от губернатора. В Спасском встречали самых знающих подростков со всей России.

- Пенза – Беларусь – Орловщина. Нас соединил уроженец Орла Николай Петрович Алдошин. Поисковики ищут родственников погибшего в годы войны солдата.

- Ротонда и геральдический символ рода. В усадьбе Шеншиных завершился второй этап реконструкции.

- В Орле на центральном стадионе планируют установить скалодром.


Вести-Орёл
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