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15:48, 20 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Под защитой «Спутника». Сегодня в регион прибыло 3 600 доз «Спутника V».



- Чтобы искра не перечеркнула работу сотен человек. Аграрии и Госпожнадзор вместе стараются сберечь и собрать урожай.



- Экскурсия – от губернатора. В Спасском встречали самых знающих подростков со всей России.



- Пенза – Беларусь – Орловщина. Нас соединил уроженец Орла Николай Петрович Алдошин. Поисковики ищут родственников погибшего в годы войны солдата.



- Ротонда и геральдический символ рода. В усадьбе Шеншиных завершился второй этап реконструкции.



- В Орле на центральном стадионе планируют установить скалодром.



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