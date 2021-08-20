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16:30, 20 августа 2021 года В Мценске расследуют дело о фиктивном директорстве 25-летнему подозреваемому инкриминируется оформление ООО «Софт», которым парень фактически не управлял, являясь по документам единственным учредителем и главой общества.





В Мценске следственные органы расследуют незаконное использование документов для создания юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). По версии правоохранителей, в апреле прошлого года к 25-летнему фигуранту обратился его знакомый и за вознаграждение попросил парня подать в бухгалтерскую компанию заявку на регистрацию ООО «Софт», в котором молодой человек должен был числиться единственным учредителем и директором. Сотрудник бухгалтерской службы, не зная о преступном умысле, направил подготовленные документы в налоговую, которая зарегистрировала юридическое лицо.



Руководящие функции в ООО «Софт» подозреваемый так и не выполнял, фактически являясь подставным директором. Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, работа над расследованием продолжается. В ближайшее время мужчине должны предъявить обвинение.



По данной статье уголовная ответственность подозреваемому не грозит. В случае обвинительного вердикта ему могут назначить штраф в размере от 100 000 до 300 000 или в его размере заработной платы или иного дохода за период от семи месяцев до года. Также возможны обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.





Артём Ежаков



