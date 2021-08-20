пятница 20.08.2021 17:14:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:30, 20 августа 2021 года

В Мценске расследуют дело о фиктивном директорстве

25-летнему подозреваемому инкриминируется оформление ООО «Софт», которым парень фактически не управлял, являясь по документам единственным учредителем и главой общества.


В Мценске следственные органы расследуют незаконное использование документов для создания юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). По версии правоохранителей, в апреле прошлого года к 25-летнему фигуранту обратился его знакомый и за вознаграждение попросил парня подать в бухгалтерскую компанию заявку на регистрацию ООО «Софт», в котором молодой человек должен был числиться единственным учредителем и директором. Сотрудник бухгалтерской службы, не зная о преступном умысле, направил подготовленные документы в налоговую, которая зарегистрировала юридическое лицо.

Руководящие функции в ООО «Софт» подозреваемый так и не выполнял, фактически являясь подставным директором. Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, работа над расследованием продолжается. В ближайшее время мужчине должны предъявить обвинение.

По данной статье уголовная ответственность подозреваемому не грозит. В случае обвинительного вердикта ему могут назначить штраф в размере от 100 000 до 300 000 или в его размере заработной платы или иного дохода за период от семи месяцев до года. Также возможны обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.