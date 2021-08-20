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17:06, 20 августа 2021 года

В Орле среди владельцев оружия нашли нарушителей

В преддверии единого дня голосования силовые ведомства проводят проверки избирательных участков: в норме должна быть антитеррористическая и пожарная безопасность. Особое внимание уделяют и тем, кто хранит дома огнестрельное оружие. Проверки проводят у тех граждан, которые живут рядом с избирательными участками.


Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверки владельцев оружия проводят регулярно. Однако сейчас есть повод для дополнительного визита - предстоящие выборы. Проверяют тех, чьи дома находятся в радиусе 500 метров от избирательного участка. Чтобы голосование обошлось без происшествий, лишний раз напоминают: пользоваться оружием в общественных местах запрещено законом.

Дмитрий Камалян, старший инспектор ОЛРР по г. Орлу Управления Росгвардии по Орловской области: «Вблизи избирательных участков проживают 1390 владельцев гражданского оружия. На сегодняшний день проверили порядка 1000. За период проверки составлено 26 административных протоколов».

Нарушители забывают продлить срок на хранение и ношение, либо хранят в неисправных сейфах. В день выборов магазинам оружия рекомендуют ограничить продажу огнестрельного товара. Повышенное внимание перед голосованием уделяют и тем, кто готовится купить пистолет или ружье впервые.

Дмитрий Камалян, старший инспектор ОЛРР по г. Орлу Управления Росгвардии по Орловской области: «Проводим с ними профилактические беседы, в ходе которых выясняем цель покупки оружия, выясняем, сколько единиц будет приобретать, и какой вид. Особенно это касается лиц до 25 лет».

Задача силовых ведомств, чтобы выборы прошли без инцидентов. Касается это и пожарной безопасности. 40 процентов избирательных участков находятся в школах. Перед началом учебного года они проходят приёмку, где заодно инспекторы госпожнадзора проверяют готовность к безопасному проведения голосования.

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Требования предъявляются, что и при проведении приемки образовательных учреждений к новому учебному году. Это в первую очередь свободный проход к эвакуационным выходам, наличие и умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также работа систем оповещения в случае возникновения ЧС».

МЧС завершит проверку школ, в которых будут располагаться избирательные участки, до 20 августа.


Юлия Сабельникова
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