Федор Козин и Павел Клёнышев не признали свою вину

Бывшего замначальника полиции орловского УМВД и его подчиненного признали виновными в должностных преступлениях и получении взятки.

Оглашение приговора стало 156 судебным заседанием по этому непростому уголовному делу. На скамейке подсудимых двое мужчин: Федор Козин - бывший замначальник полиции областного УМВД, и некогда его подчинённый - экс-начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района Орла Павел Клёнышев. Первое обвинение для Козина - злоупотребление должностными полномочиями. Суд установил, что Козин пытался скрыть многомиллионное хищение. К нему поступило заявление о краже с хлебопекарного предприятия 6 тысяч тонн зерна. Но раскрыть дело он даже не пытался. Вторая статья - она уже на обоих - получение взятки.

Владимир Корнеев, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области: «Судом установлено, что Козин и Клёнышев намеревались получить взятку в размере 4 миллионов рублей. И получили фактически взятку в размере 2 миллионов рублей».

Крупную сумму, как установил суд, мужчины хотели получить с бизнесмена за протекцию перед различными надзорными структурами.

Федор Козин приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет. Павлу Клёнышеву назначено наказание в виде 10 лет строгого режима. Осуждённым также назначены штрафы - по 16 миллионов рублей для каждого.

Ни один из осуждённых вину не признал. Родственники считают, что их обоих подставили.

Евгений Козин, сын Ф. Козина: «Я знаю своего отца, свою семью, знаю, как мы жили, как отец пришёл на эту должность, знаю, чего это стоило, знаю, как он относился к работе, к людям. Знаю, что его незаконно, путём фабрикации, фальсификации, посадили в тюрьму».

После оглашения Фёдор Козин назвал приговор предсказуемым. В СИЗО он уже провёл практически 2 года. Поэтому часть срока он уже отбыл.

И у обвинения, и у защиты, ещё есть возможность обжаловать приговор. В законную силу он вступит только через 10 дней.