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17:55, 20 августа 2021 года 21 августа в Орле на пять часов ограничат проезд по ул. 2-я Пушкарная Неудобства связаны с празднованием 150-летия со Дня рождения писателя Леонида Андреева.





21 августа в Орле из-за празднования 150-летнего Дня рождения писателя Леонида Андреева с 12:00 до 17:00 будет введено временное ограничение движения транспортных средств по ул. 2-я Пушкарная (на участке от ул. Садово-Пушкарная до ул. Панчука) .





Артём Ежаков



