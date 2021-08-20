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18:33, 20 августа 2021 года

Орловщина отмечает 150-летие со дня рождения Леонида Андреева

В Орле готовились к юбилейной дате всю неделю в музеях и библиотеках. Большой праздник состоится 21 августа в 14 часов в Доме-музее писателя.


Гроза и ливень не помешали в среду работе фотовыставки в витринах краеведческого музея. В память о том, что Леонид Андреев был не только писателем, но и пионером продвижения цветной фотографии в России, появилась эта открытая для всех экспозиция. Пейзажи Орла, дом-музей писателя, его портреты разных лет можно увидеть в окнах первого этажа. 
 
Большой праздник в четверг устроили на открытом воздухе сотрудники библиотеки им. Бунина. Можно было посмотреть книжные выставки, в числе которых - стенд с прижизненными изданиями писателя, они занимают особое место среди его литературного наследия.
 
Здесь же угощали гостей яблоками и яблочным пирогом, который был фирменным блюдом в доме Андреевых. А Почта России в честь юбилея писателя выпустила штемпель спецгашения. Он будет действовать только один день - 21 августа.
 
Сегодня в музее Тургенева открылась выставка «Дни нашей жизни». Это уникальная возможность увидеть редкие документы и фотографии из семейного архива писателя, знаменитые автохромы самого Андреева, чудесные работы художников-иллюстраторов.
 
Главный праздник, посвященный Леониду Андрееву, состоится 21 августа на 2-й Пушкарной, возле его дома. Сотрудники музея, актеры, музыканты постарались отразить в программе разностороннюю личность писателя - он был фотографом, художником, знал морское дело и следил техническими новинками. Организаторы обещают, что будет интересно и детям, и взрослым, и очень ждут гостей, чтобы всем вместе отпраздновать день рождения писателя, который был очень разным, но всегда настоящим.



Эва Стасюлевич
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