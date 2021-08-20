Орловские учителя готовы к старту нового учебного года

Сегодня состоялось пленарное заседание областной августовской научно-практической конференции работников образования Орловской области «Стратегия современного регионального образования – ориентир на эффективность и качество». Мероприятие прошло в областной администрации.

Орловские работники образования готовятся к новому учебному году. Накануне, 19 августа, учителя приняли участие в пяти образовательных треках, у каждого из которых свои тематические и организационные особенности. Но их объединяет общая задача – определить пути развития региональной образовательной системы в 2021-2022 учебном году. Образовательные треки проводились в очно-дистанционном формате. В каждом их треков приняли участие более 100 педагогов.

Сегодня – второй день областной августовской научно-практической конференции работников образования Орловской области. В работе конференции приняли участие представители Министерства образования, и представители органов власти.

Как отметили на конференции, пристальное внимание будет уделяться воспитанию. Программа опробована в 17 субъектах и утверждена на всероссийском уровне. Но каждый регион внесет свою «изюминку». Орловщина - патриотическую ноту, а также сохранит и продолжит литературные традиции.

Анна Тимофеева, руководитель отдела Министерства просвещения РФ: «У нас теперь советник по воспитанию в каждой школе есть, который вместе со всем коллективом и во главе с директором эту программу будет реализовывать».

За несколько лет Орловщина с 60-го места поднялась на 15-е в списке по количеству победителей на всероссийских олимпиадах. Тенденцию намерены продолжить.

Что касается дополнительного образования, то оно интегрируется в основной учебный процесс. «IT-куб», «Кванториумы», «Точки роста» призваны помочь школьникам найти и проявить себя.

1 сентября в школу придут 8 180 первоклассников. Всего приступят к обучению 77 тысяч школьников и больше 48 тысяч студентов. Несмотря на сложную эпидобстановку учебный год начнется очно. Опыт работы в пандемию - есть. Сохранится масочный режим и термометрия, обязательна дезинфекция поверхностей и рук.

Татьяна Крымова руководитель департамента образования Орловской области: «Расписание в образовательных организациях будет составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты детей при входе в образовательную организацию и на переменах. Здоровье и безопасность детей всегда были в приоритете».

В приоритете и финансовый вопрос. В этом учебном году зарплата педагогов изменится. С 1 сентября ее увеличат на 15 и более процентов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поставлена задача достичь среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций 32 542 рубля, педагогических работников дошкольных образовательных организаций - 28 687 рублей, педагогических работников организаций дополнительного образования детей - 33 064 рубля, преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций - 29 307».

С помощью программы «Земский учитель» привлекли на село девять профильных специалистов. В начале сентября они получат подъемные. Отбор еще продолжается.