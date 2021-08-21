21 августа вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Заводском районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 9:00 до 16:00.

Сегодня, 21 августа, в Железнодорожном и Заводском районах Орла организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа) , ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж) .

Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).