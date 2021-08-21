На орловских дорогах поймали 41 водителя-должника

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9:22, 21 августа 2021 года
На орловских дорогах поймали 41 водителя-должникаСовместное патрулирование провели приставы и госавтоинспекторы.
В Орле и Орловском районе завершился совместный рейд УФССП и УГИБДД. Водителей проверяли на наличие непогашенных задолженностей. Из 249 остановленных автолюбителей у 41 нашлись просроченные финансовые обязательства. Им были вручены повестки о явке к приставам, а крупным должникам прямо на месте арестовали их транспорт.
Подобные совместные мероприятия ожидаются и впредь.
Артём Ежаков