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9:22, 21 августа 2021 года На орловских дорогах поймали 41 водителя-должника Совместное патрулирование провели приставы и госавтоинспекторы.





В Орле и Орловском районе завершился совместный рейд УФССП и УГИБДД. Водителей проверяли на наличие непогашенных задолженностей. Из 249 остановленных автолюбителей у 41 нашлись просроченные финансовые обязательства. Им были вручены повестки о явке к приставам, а крупным должникам прямо на месте арестовали их транспорт.

Подобные совместные мероприятия ожидаются и впредь.





Артём Ежаков



