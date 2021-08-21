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10:23, 21 августа 2021 года В Орловской области готовы развернуть до 2 000 «ковидных» коек Часть мест в регионе готовы создать в течение двух суток с момента принятия решения.





В Орловской области готовы развернуть до 2 тысяч коек для госпитализации больных COVID-19. Дополнительные места подготовят в больнице им. Семашко и ЦРБ в течение двух суток с момента принятия решения о развертывании. От пяти до семи дней займет перепрофилирование оставшихся в резерве коек. Сейчас речи об этом не идет.

В данный момент в регионе развернуты 996 коек. Свободно 31,2% мест.





Артём Ежаков



