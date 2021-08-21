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17:24, 21 августа 2021 года Ливенская прокуратура добилась блокировки двух экстремистских сайтов Запрещенную информацию ведомство выявило в ходе регулярного интернет-мониторинга.





Ливенская межрайонная прокуратура выявила во время мониторинга интернет-контента два сайта, содержащих запрещенную к распространению экстремистскую информацию. Судом требования надзорного органа о блокировке ресурсов поддержаны в полностью – сайты уже недоступны для пользователей.





Артём Ежаков



