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19:32, 20 августа 2021 года

Сегодня пополнился автопарк областной дорожной службы

Специалисты получили 23 единицы дорожно-строительной техники.


23 единицы дорожной техники закуплено для ГУП ОО «Дорожная служба». Это 20 машин дорожного мастера и 3 термос-бункера (кохера) для ямочного ремонта. Общая стоимость – 50 млн рублей. 
 
20 автомобилей ГАЗ 3037FC были приобретены для перевозки дорожных бригад и оборудования для производства работ. После регистрации документов
автомобили будут застрахованы, зарегистрированы в ГИБДД и переданы в муниципальные образования. 
 
Новые машины получат Болховский, Знаменский, Хотынецкий, Шаблыкинский, Сосковский, Урицкий, Дмитровский, Кромской, Орловский, Мценский, Новосильский, Новодеревеньковский, Знаменский, Верховский, Свердловский, Малоархангельский, Глазуновский, Колпнянский, Должанский, Покровский, Ливенский дорожные отделы и участки.
 
Кроме того, ГУП ОО «Дорожная служба» за счет выручки предприятия приобретены два погрузчика общей стоимостью 11,4 млн рублей. Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 352 будет передан для работ в отдел добычи полезных ископаемых, а погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 342В-01 будет передан для работ в Новодеревеньковский дорожный отдел, сообщает информационный портал Орловской области.



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