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21:00, 20 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Сегодня пополнился автопарк областной дорожной службы. Специалисты получили 23 единицы дорожно-строительной техники.
- Педагоги готовы учить. Основные направления и задачи осудили на научно-практической конференции работников образования.
- В Орле проверяют владельцев оружия, живущих вблизи избирательных участков. Нарушители выявлены.
- Орловщина отмечает 150-летие со дня рождения Леонида Андреева.
Вести-Орёл