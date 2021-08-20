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21:00, 20 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Сегодня пополнился автопарк областной дорожной службы. Специалисты получили 23 единицы дорожно-строительной техники.

- Педагоги готовы учить. Основные направления и задачи осудили на научно-практической конференции работников образования.

- В Орле проверяют владельцев оружия, живущих вблизи избирательных участков. Нарушители выявлены.

- Орловщина отмечает 150-летие со дня рождения Леонида Андреева.

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