22 августа вакцинация от COVID-19 организована в Северном и Заводском районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 9:00 до 16:00.

Сегодня, 22 августа, в Северном и Заводском районах Орла организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Металлургов, д. 17/1 (ТЦ «Европа») , ул. Гагарина, д. 51 (магазин «Перекрёсток») .

Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).