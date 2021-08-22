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8:02, 22 августа 2021 года

Сегодня – День Государственного флага Российской Федерации

Поздравление Правительства Орловской области.


Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
 
Уже более трёх столетий российский флаг является символом государственности. Глубокие и яркие цвета нашего флага олицетворяют благородство, веру, силу, любовь к Родине – то, что во все времена делает русского человека непобедимым.
 
Под развевающимся триколором наши предки праздновали великие Победы над противником, осваивали новые территории, строили города, создавали величайшие произведения искусства, совершали научные открытия.
 
Сегодня мы продолжаем славные традиции поколений российских героев, отстаивая целостность и независимость нашего государства, укрепляя его суверенитет и позиции на мировой арене.

Дорогие друзья! В этот праздничный день мы искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, успехов во всех добрых начинаниях!
 
Правительство Орловской области



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