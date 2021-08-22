Около 8 000 орловцев стали самозанятыми

Подавляющее большинство – физические лица.

В Орловской области с 1 июля 2020 года зарегистрировано порядка 8 000 самозанятых. Порядка 7 400 – это физические лица, чуть больше 60 – ИП. В зависимости от того, кому самозанятые оказывают услуги, они платят 4% или 6% специального налога на профессиональный доход.



Самозанятые имеют ряд преимуществ: налоговым периодом признается один календарный месяц, страховые взносы в ПФР необязательны, не нужно применять кассу, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, не требуется сдача налоговой отчетности (налоговый орган самостоятельно рассчитывает налог) и т.д.



Среди ограничений: самозанятые не могут иметь наемных работников, осуществлять перепродажу товаров, а общая сумма их дохода не может превышать 2,4 миллиона рублей за календарный год, – сообщили в областной налоговой инспекции.