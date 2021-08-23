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7:20, 23 августа 2021 года В текущем году кавалеристы орловской полиции совершили более 300 дежурств Правоохранителей на лошадях привлекали для патрулирования во время массовых мероприятий, в парке «Ботаника» и садовых некоммерческих товариществах в Заводском районе.





В кавалерийском взводе полиции города Орла находятся 25 сотрудников и 16 служебных лошадей. Подавляющее большинство животных – Буденовской породы. Как сообщили в областном УМВД, правоохранителей на конях в это году привлекали к дежурствам более 300 раз – для патрулирования и пресечения незаконной действий во время массовых мероприятий, в парке «Ботаника» и садовых некоммерческих товариществах в Заводском районе. Также конные полицейские продолжают заниматься профилактикой преступлений.



Фото УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



