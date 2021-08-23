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8:35, 23 августа 2021 года

На Орловщине на четверть вырос ввод квартир в эксплуатацию

Об этом свидетельствует отчет территориальной службы статистики.


В Орловской области в январе-июле 2021-го передано в эксплуатацию 1 638 новых квартир. Их общая площадь составила 169,6 тыс. кв. м, что превышает аналогичный уровень прошлого года на 27%. Около 82% (138,5 тыс. кв. м) переданной площади пришлась на индивидуальных застройщиков – рост по сравнению с прошлым годом составил 29,6%.


Артём Ежаков
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