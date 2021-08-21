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11:46, 21 августа 2021 года 101 орловец накануне заболел COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 августа, за последние сутки в Орловской области выявлен 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 261).



Накануне выписано 84 орловца (всего – 39 341). От последствий болезни скончалось 916 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 21 000 (всего – 6 726 523), число выздоровевших – 20 647 (всего – 6 004 052). Общее число летальных исходов – 175 282 (+797 случаев за сутки).





Артём Ежаков



