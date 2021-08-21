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12:15, 21 августа 2021 года В Орле завершилась приёмка школ к учебному году Проверку прошли 43 образовательных учреждения.





Все 43 школы Орла успешно завершили приёмку к предстоящему учебному году, – заявили в мэрии. Большинство прошло инспекцию без замечаний, но некоторые учреждения одобрили с условием устранения найденных недостатков, среди которых – несвоевременная проверка знаний у персонала, ответственного за электрохозяйство, а также отсутствие в штатном расписании сторожей.



Отдельно проверялась готовность к профилактике COVID-19. По возможности, расписания занятий будут корректироваться в сторону минимизации контактов между школьниками.



Библиотечные фонды образовательных учреждений недостатка не испытывают, – добавили в городской администрации.





Артём Ежаков



