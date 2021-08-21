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12:45, 21 августа 2021 года Орловский боксёр стал чемпионом юношеского первенства Европы В финальном поединке в весовой категории до 52 кг Платон Козлов единогласным решением судей победил украинца Вия Борщевского.





Накануне в Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат Европы среди юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Сборная России, взяв 28 медалей из 29 возможных (19 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых), с огромным отрывом выиграла общекомандный зачет.



Одну из наград высшей пробы завоевал орловский боксер Платон Козлов. В финале он единогласным решением судей оказался сильнее украинца Вия Борщевского.



Фото c личной страницы исполнительного директора федерации бокса Орловской области Романа Усикова в "ВКонтакте"





Артём Ежаков



