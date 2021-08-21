Главная » Новости



13:30, 21 августа 2021 года В Орловской области 173 водителя снова сели за руль пьяными Нетрезвые или отказавшиеся от медосвидетельствования автолюбители стали участниками 41 аварии.





В январе-июле 2021 года на территории Орловщины сотрудниками региональной полиции было остановлено 1 395 нетрезвых водителей, – сообщили в УМВД. С участием таких автомобилистов, а также отказавшихся от медосвидетельствования, зарегистрировано 41 ДТП. На 173 автолюбителей, снова севших за руль пьяными, возбуждены уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ.



Полицейские напоминают, что езда в нетрезвом виде и/или отказ от прохождения проверки на содержание алкоголя в организме карается лишением права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2-х лет и штрафом в 30 тысяч рублей. За повторные аналогичные нарушения предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.





Артём Ежаков



