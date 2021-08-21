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Главная » Новости

13:30, 21 августа 2021 года

В Орловской области 173 водителя снова сели за руль пьяными

Нетрезвые или отказавшиеся от медосвидетельствования автолюбители стали участниками 41 аварии.


В январе-июле 2021 года на территории Орловщины сотрудниками региональной полиции было остановлено 1 395 нетрезвых водителей, – сообщили в УМВД. С участием таких автомобилистов, а также отказавшихся от медосвидетельствования, зарегистрировано 41 ДТП. На 173  автолюбителей, снова севших за руль  пьяными, возбуждены уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ.

Полицейские напоминают, что езда в нетрезвом виде и/или отказ от прохождения проверки на содержание алкоголя в организме карается лишением права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2-х лет и штрафом в 30 тысяч рублей. За повторные аналогичные нарушения предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.


Артём Ежаков
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