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14:30, 21 августа 2021 года Студентам ОГУ им. Тургенева не нужна вакцинация для посещения занятий Учебный год начнется в очном формате с 1 сентября.





Учащимся ОГУ им. Тургенева не нужно вакцинироваться от COVID-19 ради посещения занятий. Разделение на «привитых» и «непривитых» неправильно – об этом заявили главврач Студенческой поликлиники ОГУ Александр Котов и проректора по учебно-методической деятельности университета Галина Зомитева.



Занятия начнутся в очном режиме. Дистанционный формат обучения возможен для оставшихся за рубежом, контактных по COVID-19, либо если ответственные органы примут соответствующее решение. Иностранцы, вернувшиеся на учёбу в России из своих стран, обязаны временно изолироваться.





Артём Ежаков



