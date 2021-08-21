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15:30, 21 августа 2021 года 440 школьников из других регионов познакомятся с литературным наследием Орловщины В этом году в рамках национального проекта «Культура» ребята посетят Орел и Мценск.





В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» свыше 14 тысяч российских школьников отправятся в путешествие по стране. Для ребят запланировано 14 маршрутов, среди которых – «Золото русской литературы. В него вошли города Орёл и Мценск, а также родовое имение семьи Толстых в Тульской области – Никольское-Вяземское. Их посетят 440 школьников.



Путешествия уже начались. Они продлятся до конца ноября. По возвращению дети примут участие в конкурсах презентаций и эссе, в которых будут рассказывать о своих впечатлениях и воспоминаниях о поездке, а также смогут высказать пожелания по дальнейшим маршрутам, – сообщили в управлении культуры и архивного дела Орловской области.





Артём Ежаков



