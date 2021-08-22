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12:17, 22 августа 2021 года В Орловской области - 99 новых случаев заболевания коронавирусом Три человека скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 99 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 360).



Накануне после болезни выписано 78 орловцев (всего – 39 419). От последствий болезни скончалось 919 жителей региона, три человека - за последние сутки.





Орловское Информбюро



