Главная » Новости



12:25, 22 августа 2021 года В Орле прошел праздник, посвященный Дню фронтовой собаки В празднике приняли участие орловские спасатели-кинологи, пожарные и студенты-спасатели.





День фронтовой собаки в России отмечается 19 августа. Эта дата была выбрана не случайно. Так увековечен подвиг армейской овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года впервые в истории смогла подорвать вражеский эшелон и вернуться после выполнения задания. До этого все четвероногие подрывники погибали. Дина выскочила на рельсы перед приближающимся эшелоном с живой силой врага, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Овчарка была уже рядом с минёрами, когда прогремел взрыв.



Накануне, 21 августа в Детском парке Орла прошёл праздник, посвященный Дню фронтовой собаки. Инициатором праздника стал Орловский краеведческий музей. Посетителям парка сотрудники музея рассказали о подвигах собак на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Тогда 60 тысяч собак были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Они вывезли из-под обстрелов 700 тыс. раненых, доставили 3500 тонн боеприпасов и 120 тыс. боевых донесений, проложили 8 тыс. км телефонного провода, нашли 4 млн. мин и фугасов, ценой своей жизни подорвали 300 танков. Во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.



Участие в празднике приняли также кинологи областной поисково-спасательной службы, сотрудники регионального управления МЧС России и студенты-спасатели ВСКС. Таланты своих питомцев продемонстрировали Елена Лазуткина и её четвероногий напарник Габи, а также Татьяна Вершинина с собакой Джулией. Они показали, как четко и беспрекословно собаки выполняют служебные команды, могут быстро найти человека. «Гвоздем» этой программы стал поиск собакой муляжа взрывного устройства. Считанные секунды потребовались, чтобы животное смогло найти его.



Служебные собаки не раз доказывали, что могут быть незаменимыми помощниками людей, призванных действовать в экстремальных ситуациях.

Сейчас служебные собаки остаются верными помощниками сотрудников МЧС России, спасателей, военных, полиции и выполняют задачи по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов, пропавших людей, задержанию нарушителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро



