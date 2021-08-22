Орловцы отметили День Государственного флага России

|
|
|Главная » Новости
12:49, 22 августа 2021 года
Орловцы отметили День Государственного флага РоссииПраздничное мероприятие прошло у Орловского городского центра культуры.
Сегодня возле Орловского городского центра культуры состоялся флешмоб «Россия - священная наша держава». Торжественное мероприятие посвящено Дню Государственного флага России.
Участниками флешмоба стали военнослужащие войсковой части № 03013, воспитанники патриотического центра «Десантник», творческие коллективы Орловского городского центра культуры и жители нашего города.
Праздник начался с поднятия российского флага. Орловцам рассказали историю праздника, важность и значение государственных символов нашей страны. Артисты исполнили песни, посвященные нашему Отечеству, и прочли стихотворения о любви к Родине, сообщает сайт городской администрации.
Фото пресс-службы администрации города Орла.
Орловское Информбюро