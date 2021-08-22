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12:49, 22 августа 2021 года Орловцы отметили День Государственного флага России Праздничное мероприятие прошло у Орловского городского центра культуры.





Сегодня возле Орловского городского центра культуры состоялся флешмоб «Россия - священная наша держава». Торжественное мероприятие посвящено Дню Государственного флага России.



Участниками флешмоба стали военнослужащие войсковой части № 03013, воспитанники патриотического центра «Десантник», творческие коллективы Орловского городского центра культуры и жители нашего города.



Праздник начался с поднятия российского флага. Орловцам рассказали историю праздника, важность и значение государственных символов нашей страны. Артисты исполнили песни, посвященные нашему Отечеству, и прочли стихотворения о любви к Родине, сообщает сайт городской администрации.



Фото пресс-службы администрации города Орла.





Орловское Информбюро



