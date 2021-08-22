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13:22, 22 августа 2021 года Орловцы могут воспользоваться «гаражной амнистией» Оформить гараж в собственность в упрощенном порядке помогут рекомендации Росреестра.





С 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положения которого направлены на решение имущественных прав граждан в отношении земельных участков и возведенных на них гаражей. Росреестр разработал методические рекомендации к данному федеральному закону.



Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.





Орловское Информбюро



