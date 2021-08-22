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13:45, 22 августа 2021 года Орловский каратист выиграл серебро на Первенстве Европы Международный турнир состоялся в Финляндии.





Орловский каратист Константин Жорник выиграл серебро на Первенстве Европы. Он выступал в весовой категории 55 кг среди спортсменов 16-17 лет. Орловец провел на турнире пять поединков. В финале с минимальным счетом уступил представителю Румынии. Отметим, что для Константина Жорника это был дебют на официальных международных стартах.



Фото из Instagram тренера Алексея Панкратова





Анастасия Дорохова



