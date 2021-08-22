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13:53, 22 августа 2021 года Газифицировать участок поможет официальный портал Единого оператора газификации Российской Федерации Четкие рекомендации сделают процедуру понятной.





Орловцы могут узнать, как подвести газ до границ негазифицированного домовладения без привлечения средств потребителя, сколько стоит провести газ внутри участка, стоимость монтажа внутридомового газового оборудования, попадает ли населенный пункт в программу социальной газификации. Ответы на эти и другие вопросы можно получить на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации по ссылке.



Там же можно ознакомиться с планом подключения и планом строительства газопроводов, рассчитанными до 2030 года.





Орловское Информбюро



