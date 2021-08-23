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9:51, 23 августа 2021 года 23 августа вакцинация от COVID-19 организована в Северном районе Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.





Сегодня, 23 августа, в Северном районе Орла организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Михалицына, 5 (возле Т/Ц «Линия»).



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



