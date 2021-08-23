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10:43, 23 августа 2021 года Жители Нарышкино могут подготовиться к сдаче норм ГТО Для тренировок в поселке есть современная спортивная площадка.





Жители поселка Нарышкино Орловской области могут заняться спортом и подготовиться к сдаче норм ГТО. К их услугам – современная спортивная площадка. Располагается она во дворе школы №2. Современные тренажеры закупались на средства, выделенные из двух бюджетов. Из федерального - почти 3 миллиона. А на безопасное покрытие из местного бюджета направили 500 тысяч рублей. Площадка открыта для всех, кто желает заниматься. Но нужна предварительная запись. Любовь Адаменко, директор школы № 2 п. Нарышкино: «У нас есть онлайн-доступ - наш сайт, где размещены телефоны наших тренеров, в зависимости от возрастных групп мы набираем определенное количество - приходят дети или взрослые и занимаются с нашим тренером. Без взрослого сопровождающего - нельзя, это - в целях безопасности, сохранения жизни и здоровья».





Мария Семак



