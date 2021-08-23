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11:07, 23 августа 2021 года В Орле продолжат работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19 Медики будут принимать пациентов с 23 по 29 августа включительно.





В Орле с 23 по 29 августа организована мобильная вакцинация от COVID-19. По будням медики примут пациентов с 12:00 до 19:00. (Исключение - мобильный пункт на ул. Ленина. 25 августа он будет работать с 9:00 до 15:00)



Места расположения передвижных пунктов в будние дни представлены ниже:



• 23 августа, ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»);

• 24 августа, ул. Октябрьская, д. 122 («Перекрёсток»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 25 августа, ул. Ленина, д.1 (МФЦ, 1 этаж - с 9:00 до 15:00), ул. Московская, д. 67;

• 26 августа, ул. Металлургов, д.17/1 («Европа»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 27 августа, ул. Тургенева, д.42 (ТЦ «Водолей»).



Время приема в выходные дни: с 9:00 до 16:00.



Адреса пунктов вакцинации:



• 28 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 29 августа, Московское шоссе, д. 56 (магазин «Лента»).



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



