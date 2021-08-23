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11:54, 23 августа 2021 года

Фигурант дела о хищении средств на строительство орловского «Титаника» выпущен из СИЗО

Максиму Селиванову, подозреваемому в особо крупном мошенничестве, изменили меру пресечения на домашний арест.


Заводской районный суд города Орла изменил меру пресечения тверскому предпринимателю и экс-главе ЗАО «Союзинформ» Максиму Селиванову, подозреваемому в особо крупном мошенничестве, – сообщает «Коммерсант». Мужчина является фигурантом дела о хищении 229 миллионов рублей, выделенных на строительство многопрофильного медцентра ООКБ. Орловцы окрестили здание, строящееся с 2007 года, «Титаником».

Селиванов отправлен из СИЗО под домашний арест до 19 октября – следствию не удалось доказать, что подозреваемый может скрыться. В деле также фигурируют его бывший заместитель Евгений Морозков и руководитель московской фирмы «Стройком» Гагик Будагян. Всем троим вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, между двумя организациями («Союзинформ» и «Стройком») был заключен муниципальный контракт на строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». Обвиняемым инкриминируется недобросовестное исполнение соглашения – обязательства были выполнены не до конца, а в актах приемки работ итоговая стоимость оказалась сильно завышенной. Преступление датировано периодом, начавшимся в мае 2012 года и завершившимся в декабре 2014 года.

Все фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Тем временем, многострадальный «Титаник» все еще планируют достроить. Недавно стало известно о том, что проект работ передан на госэкспертизу. Главврач ООКБ Вадим Мурадян заявил следующее: «По информации правительства в проекте бюджета на 2022, 2023, 2024 года деньги для Орловской области заложены. Насколько мне известно, после получения положительного заключения экспертизы  в сентябре  решение будет принято».

Принять пациентов «Титаник» должен в 2024 году.





Артём Ежаков
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