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12:15, 23 августа 2021 года 100 орловцев накануне заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 460).



Накануне выписано 86 орловцев (всего – 39 505). От последствий болезни скончался 921 житель региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 454 (всего – 6 766 541), число выздоровевших – 15 401 (всего – 6 034 867). Общее число летальных исходов – 176 820 (+776 случаев за сутки).





Артём Ежаков



