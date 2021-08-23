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12:37, 23 августа 2021 года В Орёл фермеры привезли «Своё» Два дня в областном центре проходил первый фестиваль фермерской продукции, который был организован при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Мед, фрукты, чай, выпечка, натуральные сыры, овощи и другие экологически чистые продукты представили 50 фермерских хозяйств Центрального федерального округа. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич посмотрела и попробовала.





В минувшие выходные в Орле проходил фестиваль фермерской продукции «Своё». На прилавках можно было увидеть много чего вкусного и интересного - от необыкновенных мценских пряников с изображением усадебного дома в Спасском-Лутовинове до ароматной клубники, сорт которой дает несколько урожаев за лето от брянских фермеров. Привлекали взгляд свежий мед в красивых баночках, местные овощи, грибы-вёшенки, разные сыры - их представили московские и орловские сыроделы. Организаторы фестиваля и губернатор Орловской области побывали почти у каждого прилавка, обсудив цены и проблемы личных фермерских хозяйств. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы впервые проводим на орловской земле фермерский фестиваль «Своё». Это и школа для наших товаропроизводителей - как представить продукцию, это и возможность наших покупателей увидеть эту продукцию, ну и наверное, наконец уйти от этого стеснения, или формата - когда не умеют, не хотят, не могут - и придти к людям, когда одни - производят, другие - покупают». Ценовая политика - самое главное и для тех, кто выращивает, и для тех, кто покупает, и складывается она из целого ряда факторов. Короткая цепочка вырастить – сохранить – переработать - продать, случается, даёт сбои. Подмосковный сыровар Зосима Карпиков знает это на собственном опыте. Самый распространенный вопрос к сыроделам, да и не только к ним - почему так дорого? Зосима Карпиков, сыровар (Московская область): «Какая она должна быть эта продукция, если у нас все ресурсы дорогие?». Фестиваль «Своё» призван, в том числе, дать фермерам возможность найти новых клиентов и каналы сбыта, а покупателям - предоставить экологически чистые продукты. Необычную «утиную историю» рассказали здесь москвичи. Утка копчёная, вяленая, консервированная. Всё - по собственным рецептам. Птицу для переработки доставляют им из Дагестана. Орловская область - опорный регион для агропромышленного комплекса, поэтому и внимание к фермерству, в частности, очень пристальное. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня идёт большая господдержка от банковской системы, от государства, поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, субсидирование растениеводства, молочного скотоводства, и сегодня мы должны скооперировать их». Монахини из села Корсунь тоже по мере сил возрождают сельское хозяйство. Привезли чай, квас, варенье, бездрожжевой хлеб. А какие вкусные у них блины! Говорят, секрет - в молитве и в божьей помощи. Фермеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Курска, Гусь-Хрустального показали, что они могут вырастить, и как это вкусно. И сами рассказали покупателям о своей продукции. Можно было попробовать всё: и сыр, и мед, и выпечку. И не только попробовать, но и сразу же бесплатно проверить на качество. Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества: «Рассчитываем привить потребителю культуру осознанного выбора, а для производителей есть возможность получить дополнительную консультацию и в том числе о возможности перехода на органический способ производства». Два выходных дня были посвящены фестивалю. Яркий праздник сопровождали выступления музыкальных коллективов, мастер-классы и хорошая возможность порадовать себя и близких вкусненьким.





Эва Стасюлевич



