Выявить «ковидный хвост» поможет диспансеризация

С 1 июля застрахованные граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, имеют право пройти углубленную диспансеризацию. Эти изменения внесены в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Кто назначает программу исследований, что входит в ее перечень и другие подробности постковидной диспансеризации, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.

Многие люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, испытали на себе «ковидный хвост». Это осложнения, которые наблюдаются практически во всех системах организма, но наиболее часто – в сосудистой и дыхательной.

Именно для тех, кто так до конца и не оправился от вируса, проводится углубленная диспансеризация, чтобы выявить и предотвратить развитие осложнений. Она проходит в два этапа и начинается в кабинете терапевта.

Марина Овсянникова, врач-терапевт поликлиники № 1: «В обследование включена спирометрия, измеряем сатурацию, делаем тест с шестиминутной ходьбой, рентгенографию органов грудной клетки. Если требуется, направляем пациентов на эхокардиографию, к узким специалистам, проводим допплеровское исследование нижних конечностей».

Какие конкретно исследования будут в программе диспансеризации пациента, решает врач. Во многом это зависит от тяжести перенесенного заболевания, вызванного ковид-инфекцией.

Углубленная диспансеризация проводится не раньше чем через два месяца после выздоровления. Ее проводят людям от 18 лет и старше при наличии документов, подтверждающих перенесенное заболевание. При предъявлении полиса ОМС обследования проводятся бесплатно. При выявлении патологий назначается лечение.

На углубленную диспансеризацию граждан, переболевших ковид, страховые компании приглашают путем SMS-оповещения. Можно сделать исследование по собственной инициативе.