В школах Орловщины – готовность номер один

1 сентября в области за школьные парты сядут только 8 тысяч первоклашек. К новому учебному году готовятся дети, родители и образовательные учреждения. Корреспондент ГТРК «Орёл» Мария Семак побывала в одной из школ региона и узнала, какие сюрпризы подготовили для учеников ко Дню знаний.

В школе № 2 посёлка Нарышкино царит суета: устанавливают новую мебель, проверяют систему безопасности, особое внимание уделяют питанию детей. Пока на школьной кухне - тишина. От кастрюль отражается солнце - потому что посуда чистая и новая, чему рада старший повар. 30 лет Анна Мучкина готовит для детей и точно знает, что они любят.

Анна Мучкина, старший повар школы №2 поселка Нарышкино: «Красный борщ, куриные котлеты, картофельное пюре, салаты всевозможные, фрукты, соки, супы. Если кто-то что-то не любит, стараемся как-то изменить, чтобы ребёнок был сыт. Мы каждый день с калькулятором разрабатываем меню».

Повара стремятся, чтобы было вкусно и безопасно. В связи с новыми эпидемтребованиями рассаживать в столовой детей будут в шахматном порядке. Составлен чёткий график питания. Да и столы стоят далеко друг от друга. Не менее просторно и красиво в кабинетах. Как рассказала директор школы Любовь Адаменко, по нацпроекту «Успех каждого ребёнка» было закуплено оборудование и мебель.

Всего в нарышкинской школе №2 за парты в этом году сядут 587 детей. Из них 71 - первоклассники. Пока малыши будут осваивать азбуку, старшеклассники будут изучать по углублённой системе биологию, физику, химию и робототехнику - 1 сентября здесь откроется «Точка Роста».

Линейка в День знаний пройдёт по традиции - во дворе. Родителям присутствовать - разрешат. Коллектив школы - это почти сто человек - к новому учебному году подготовился ответственно: вакцинированы больше половины педагогов.