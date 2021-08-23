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13:15, 23 августа 2021 года Телефонные мошенники лишили мценскую пенсионерку 420 тысяч рублей Злоумышленники использовали классическую схему – заявили, что неизвестные прямо сейчас похищают деньги со счетов жертвы, а также оформляют на нее кредит.





В Мценском районе полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 61-летней местной жительницы. Злоумышленники представились работниками банка и напугали пенсионерку тем, что с ее счетов прямо сейчас неизвестные крадут деньги, а также оформляют на нее кредит. Женщина сделала все, что рекомендовали ей лже-банкиры в качестве противодействия – в строгой конспирации обналичила свои деньги, а также заняла крупные суммы в двух кредитных учреждениях. Эти 420 тысяч рублей она отправила на телефонные номера, указанные злоумышленниками, совершив 20 операций у банкомата.



Даже спустя несколько дней амчанка не заподозрила обмана – глаза ей раскрыла знакомая, которой та рассказала о случившемся.



УМВД России по Орловской области напоминает: если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются оформить кредит, знайте – это мошенники! Ни один работник банка или сотрудник правоохранительных органов никогда не предложит Вам для спасения денежных средств перевести их на безопасный счет.



Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним (в том числе автоответчику) реквизиты своих платежных средств, особенно смс-пароли, коды Push-уведомлений, CVV-код карты, данные для доступа в мобильный банк. Спрашивать их по телефону не имеют права ни работники банка, ни кто-либо другой. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет – немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по горячей круглосуточной линии обслуживающего вас банка по номеру телефона, указанному на обороте карты или на официальном сайте учреждения.





Артём Ежаков



