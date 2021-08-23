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13:45, 23 августа 2021 года В Орле отметили 150-летие со дня рождения Леонида Андреева Праздник прошёл на 2-й Пушкарной, где находится дом писателя, и которая не раз становилась местом действия его рассказов. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побывала на празднике.





В Орле отметили 150-летие со дня рождения Леонида Андреева. Атмосферу и дух столь любимой писателем родной 2-й Пушкарной возродили актёры, музыканты, фольклорные коллективы. Перенестись в начало XX века помог и соответствующий антураж - телеги, прялки, домотканые ковры и самовары. А возле дома писателя звучали отрывки из его произведений. День рождения Андреева давно стал большим и дружным праздником улицы - когда собираются не только гости, но и все соседи, которые очень гордятся писателем. В юбилейный день постарались отразить всё, чем жил и интересовался Андреев. А увлечения его были очень разными. Он любил технические новинки, с восторгом собирал граммофоны, многие знают, что одним из первых фотографов в России тоже был Андреев. Основное богатство, конечно, его творческое наследие - рассказы и повести, которые помнят и любят, около 20 из них экранизированы. Представители маленького школьного музея Андреева в Южном Бутове и фонда «Родное наследие» смогли добиться того, чтобы по всей стране прошли Андреевские уроки. Антон Никулин, президент фонда «Родное наследие» (г. Москва): «Мы хотим, чтобы ещё больше детей узнало о творчестве Андреева, тем более что оно востребовано среди молодёжи. Будут проведены всероссийские Андреевские уроки. В том числе, они будут доступны онлайн. Это цикл уроков для начальной, средней и старшей школы». Накануне юбилея писателя невероятный подарок пришёл из Санкт-Петербурга. Известный петербургский библиофил Павел Баранов завещал музею Андреева часть своей коллекции. Вера Ефремова, директор объединённого литературного музея И.С. Тургенева: «Баранов собирал книги, посвященные Андрееву и андреевские дореволюционные издания. И 51 книга из этого уникального собрания приехала в Орёл». Единственный в мире Дом-музей Леонида Андреева находится в Орле. В этом году он отметил 30-летие. В этом доме семья писателя прожила 20 лет, но он всегда мечтал вернуться сюда, на 2-ю Пушкарную. Правда, не исключено, что вернувшись, был бы удивлён, что на тихой улочке, спустя 150 лет, появились высотные дома.





Эва Стасюлевич



