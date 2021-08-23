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13:56, 23 августа 2021 года

Около 80% жилья и социальных объектов Орловщины готовы к отопительному сезону

Приготовления к предстоящей борьбе с холодами обсудили на сегодняшнем заседании областного правительства.


В Орловской области продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Ее предварительные итоги были озвучены на заседании регионального правительства. Было заявлено, что сейчас к холодам готово свыше 4,3 тыс. жилых домов, более 1,4 тыс. объектов социальной сферы (школы – 78%, детсады – 79%, объекты здравоохранения – 83%, прочие объекты соцсферы – 80%). Из 1 354 источников теплоснабжения к отопительному сезону подготовлено 1 127 (83%).

До 15 сентября к подаче тепла должны быть готовы все социальные учреждения Орловщины, до 25 сентября – жилой фонд. До 15 ноября ответственные за теплоснабжение предприятия должны получить паспорта готовности.


Артём Ежаков
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