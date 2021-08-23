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14:45, 23 августа 2021 года К 30 ноября в Орле завершат строительство детских садов на ул. Кузнецова и Планерная По информации мэрии, нет никаких опасений, что сроки затянутся.





В Орле в рамках национального проекта «Демография» к 30 ноября 2021 года должны быть готовы два детских сада – на ул. Кузнецова и ул. Планерная. Оба учреждения доверили строить ООО «Авилон», уже сдавшему в эксплуатацию детский сад №96 в микрорайоне «Зареченский».



На ул. Кузнецова работы идут чуть быстрее – готово 65% объекта. На ул. Планерной, где детский сад должен был быть сдан предыдущим подрядчиком еще в июне, строительство идет в соответствии с новым графиком. Ожидается, что детские сады будут готовы к 30 ноября – беспокойства, что сроки затянутся, нет.





Детский сад на ул. Кузнецова

По словам мэра Парахина, всего этой осенью в Орле будут готовы три детских сада.



Фото со страниц Юрия Парахина в социальных сетях





Артём Ежаков



