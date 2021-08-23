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15:17, 23 августа 2021 года

В Орле раздали награды за аграрные успехи

Торжественная церемония прошла в областном правительстве.


Сегодня в здании правительства Орловской области чествовали отличившихся на аграрном поприще. Заслуженные награды получили победители конкурса «Ветеранское подворье». Дипломы и денежные премии из рук губернатора Андрея Клычкова и спикера облсовета Леонида Музалевского получили фермеры из Троснянского, Хотынецкого и Новосильского районов – Гранд Манукян, Байлар Али Оглы Набиев и Сергей Сенько. Глава региона поблагодарил лауреатов за сохранение семейных традиций и передачу фермерского опыта молодёжи.

Также сегодня гендиректору АО «Племенной завод им. Георгиевского Александру Алдобаеву было присвоено звание «Почётный работник сельского хозяйства Орловской области».

Почётной грамотой губернатора награжден заместитель главы региона и председатель областного правительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Также она вручена старшему преподавателю кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации ОГУ имени И. С. Тургенева Анастасии Овчинниковой.


Артём Ежаков
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