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15:43, 23 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Прививочные на колёсах продолжают работать в Орле. Число вакцинированных растёт.



- В Орле прошёл первый фестиваль фермерской продукции.



- На 2-й Пушкарной воссоздали атмосферу XIX века – так отметили день рождения Леонида Андреева.



- Школьные традиции и новые требования. Как в Нарышкино готовятся к учебному году?



- В День фронтовой собаки юным орловцам рассказали и показали, как работают четвероногие спасатели.



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