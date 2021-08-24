Главная » Новости



15:53, 23 августа 2021 года В Орле в парке Победы планируются всероссийские соревнования Из парка и близлежащей территории стадиона им. Ленина хотят сделать спортивное место притяжения.





Открытый в День города Орла парк Победы планируется объединить с территорией стадиона им. Ленина для создания спортивного места притяжения. В Министерство спорта уже передана заявка на возможность проведения здесь Чемпионата России по спортивному ориентированию, а уже осенью в парке Победы пройдут Кросс Нации и соревнования по северной ходьбе.



Сейчас в парке созданы площадки для силовых упражнений, велодорожки, площадка для скейтборда и баскетбола. В планах также сделать здесь постоянное место для лыжного спорта.





Артём Ежаков



