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15:58, 23 августа 2021 года В Верховье за взяточничество осужден бывший автоинструктор За помощь в фиктивной сдаче водительского экзамена мужчина оштрафован на 160 тысяч рублей.





Верховский районный суд на 160 тысяч рублей оштрафовал бывшего преподавателя коммерческой автошколы. Мужчина брал взятки с учеников за фиктивное содействие в сдаче водительских экзаменов. Факты преступлений выявили и пресекли сотрудники регионального Управления ФСБ.



В общей сложности в этом деле 7 пострадавших. Свои услуги экс-учитель оценивал в 25 тысяч рублей. Он признан виновным по двум статьям – «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество». Приговор вступил в законную силу.





Антон Киселёв



