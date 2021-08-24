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16:21, 23 августа 2021 года На трассе под Орлом погиб молодой мотоциклист Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.





21 августа около 10:30 около 359 километра автодороги М-2 «Крым» 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу при левом повороте и спровоцировал столкновение с встречным мотоциклом «Хонда VFR1200F». 31-летний байкер погиб до прибытия медиков. 19-летняя пассажирка «Форда» госпитализирована, водителю оказали помощь на месте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Реальный срок заключения по этой статье – до 5 лет.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



