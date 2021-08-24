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16:57, 23 августа 2021 года В Орле продолжается голосование по переименованию остановок общественного транспорта Горожане сами решают – оставить старые названия или дать новые.





В Орле продолжается голосование по переименованию остановок общественного транспорта. Оно завершится 12 сентября. На суд общественности вынесено 5 остановок с действующими названиями: «Магазин «Москва», «Переулок Восход», «Магазин «Апельсин», «Завод «Стекломаш» и «СМУ-2».



Пока что орловцы категорически отвергают новые названия для остановки «Магазин «Москва», а вот «Переулок Восход» и «СМУ-2» почти наверняка станут «Парком Победы» и «Пожарной частью» соответственно – в пользу этого решения пока что высказалось большинство респондентов. Половина проголосовавших предлагает переименовать «Магазин «Апельсин» в «Храм Николы на Песках», а «Завод «Стекломаш» пока не уступает новому варианту – «Скверу Героя Ермолаева».



Ознакомиться с вариантами и проголосовать можно в сообществе мэрии в «ВКонтакте» или в Гугл-форме (только для владельцев Гугл-аккаунтов).





Артём Ежаков



