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17:14, 23 августа 2021 года В Орле после столкновения с иномаркой госпитализирован 18-летний байкер ЧП произошло вечером 21 августа.





В минувшую субботу около девяти часов вечера в районе д. 5 по ул. Кромская 33-летняя автолюбительница на Renault Logan выехала на встречку и врезалась в мотоцикл BSE PH 125. 18-летний парень, управлявший питбайком, госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



