Главная » Новости



18:37, 23 августа 2021 года Орловцы оказались среди лучших стрелков России Соревнования проходили в Республике Татарстан.





Как сообщает аккаунт орловской спортшколы № 1 в ВК, орловские спортсмены поднялись на пьедестал Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили в деревне Матюшино Республики Татарстан. Результатом участия орловских спортсменов стали серебряная и бронзовая медаль, завоеванные Даниилом Митиным. Почетное четвертое место занял Дмитрий Минкин.



Одновременно прошло и Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия. Орловец Илья Суханов занял четвертое место.









Фото из аккаунта БУ ОО СШОР №1 г.Орел





Орловское Информбюро



